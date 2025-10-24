'थामा' का जादू तीसरे दिन पड़ा फीका, फिल्म की कमाई में आई भारी गिरावट

'थामा' की कमाई में तीसरे दिन भारी गिरावट

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Oct 24, 202509:30 am

क्या है खबर?

अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। 21 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस लूट लिया। दर्शकों से लेकर समीक्षकों तक ने इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की। यही नहीं, 'थामा' आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई। चौंकाने वाली बात ये है कि रिलीज के तीसरे ही दिन 'थामा' का जादू फीका पड़ता दिखा है।