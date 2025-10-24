'थामा' का जादू तीसरे दिन पड़ा फीका, फिल्म की कमाई में आई भारी गिरावट

'थामा' का जादू तीसरे दिन पड़ा फीका, फिल्म की कमाई में आई भारी गिरावट
क्या है खबर?
अभिनेता आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। 21 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस लूट लिया। दर्शकों से लेकर समीक्षकों तक ने इस फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की। यही नहीं, 'थामा' आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई। चौंकाने वाली बात ये है कि रिलीज के तीसरे ही दिन 'थामा' का जादू फीका पड़ता दिखा है।
कमाई
'थामा' की कमाई में तीसरे दिन गिरावट
सैकनिल्क की रिपोर्ट के म़ुताबिक, 'थामा' ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 12.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये फिल्म का अभी तक का सबसे कम कारोबार है। आयुष्मान की फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन फिल्म ने 18.6 करोड़ रुपये कमाए थे। तीन दिनों में 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 55.10 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। वीकेंड पर कमाई बढ़ने की उम्मीद है।
रिकॉर्ड
इन 2 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'थामा' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती दिख रही है, लेकिन इसने राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर अभिनीत फिल्म 'रूही' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जो 30.33 करोड़ रुपये था। इसके अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क 2' का लाइफटाइम कलेक्शन रिकॉर्ड भी टूट गया है, जो 24.24 करोड़ रुपये था। बता दें कि मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'थामा' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी हैं।