'थामा' रिव्यू: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म देख क्या बोली जनता?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर काे सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दिवाली के मौके पर रिलीज इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म को समीक्षकाें से साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। दर्शक भी पहला शो देखने के बाद सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिनेश विजान और अमर कौशिक की निर्देशत फिल्म 'थामा' देखकर जनता क्या बोल रही है? आइए जानते हैं।

निर्देशन निर्देशन के बारे में क्या बोले लोग? बहुत से दर्शक फिल्म 'थामा' के निर्देशन की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ़ करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको भरपूर मनोरंजन और संतुष्टि देती है। निर्देशन बेहद शानदार है, दर्शकों को बांधे रखने और फिल्म को सबके लिए आकर्षक बनाने की बेहतरीन समझ दिखाई गई है। हर एक किरदार का अभिनय बेहतरीन था। पूरी स्टार कास्ट वाकई कमाल की है।'

ट्विटर पोस्ट निर्देशन को बताया शानदार Movie Review- #Thamma Waowww⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️it's a film that leaves you thoroughly entertained and completely satisfied.

The direction is simply superb, showing a masterful understanding of how to captivate the audience and make the picture look good to everyone.

Every single… pic.twitter.com/Df2SCECYBI — Love.prem98 (@LPrem98) October 18, 2025

अभिनय किरदारों के अभिनय को देख क्या बोले लोग? आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'थामा 4 स्टार की हकदार है। कहानी का सार यही है। पहला भाग धीमा जरूर है, लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ है और आपको दादी की कहानी के दिनों में वापस ले जाएगा, लेकिन खुद को तैयार रखें। दूसरा भाग रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट, अप्रत्याशित मोड़ और एक जबरदस्त कैमियो एक्शन एंट्री से भरपूर है।'

ट्विटर पोस्ट अभिनय की तारीफ कर रहे लोग #Thamma Monstrous

Deserve 4 star



The core is - storyline. 1st half is slow yet deeply connected and will take u back to those dadi ki kahani days. But brace yourself.



2nd half hits hard with spine chilling twists, unexpected turns and a mind-blowing cameo action entry — The Truth Lobby (@thetruthlobby) October 20, 2025

तारीफ तारीफ करते नहीं थक रहे दर्शक 'थामा' को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'एक संपूर्ण मनोरंजक फिल्म! हास्य, हॉरर, इमोशन और देसी लोककथाओं का ऐसा मिश्रण है, जो आपको आखिरी तक बांधे रखता है। आयुष्मान ने अब तक का सबसे अच्छा अभिनय किया है। रश्मिका भी शक्तिशाली भूमिका में चमकती हैं। नवाजुद्दीन अप्रत्याशित और आकर्षक लगे हैं।' फिल्म 'थामा' में आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन के अलावा परेश रावल और सप्तमी गौड़ा भी अहम किरदार में हैं। कुल मिलाकर फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है।