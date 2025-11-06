ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@pinterest)

ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार, 4 साल बाद दी तलाक की अर्जी

लेखन ज्योति सिंह 04:33 pm Nov 06, 202504:33 pm

क्या है खबर?

टीवी कपल ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार की खबरें काफी समय से आ रही हैं। इन खबरों को हवा तब मिली जब गणेश उत्सव के मौके पर अभिनेत्री ने अकेले गणपति का स्वागत किया था। ताजा अपडेट है कि शादी के 4 साल बाद दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। चर्चा है कि ऐश्वर्या और नील लंबे समय से अलग रह रहे हैं। काफी समय से उन्हें साथ नहीं देखा गया है।