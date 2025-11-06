ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार, 4 साल बाद दी तलाक की अर्जी
क्या है खबर?
टीवी कपल ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार की खबरें काफी समय से आ रही हैं। इन खबरों को हवा तब मिली जब गणेश उत्सव के मौके पर अभिनेत्री ने अकेले गणपति का स्वागत किया था। ताजा अपडेट है कि शादी के 4 साल बाद दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। चर्चा है कि ऐश्वर्या और नील लंबे समय से अलग रह रहे हैं। काफी समय से उन्हें साथ नहीं देखा गया है।
अलगाव
दोनों के अलगाव की वजह का खुलासा नहीं
न्यूज18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या और नील के करीबी ने बताया, "वह दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे। अब उन्होंने तलाक की अर्जी दी है। जल्द औपचारिकता शुरू हो जाएगी। हमें अभी तक दोनों के तलाक का कारण तो नहीं पता, लेकिन यह सच है कि दोनों अलग हो रहे हैं।" इन खबरों पर ऐश्वर्या और नील की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इन खबरों ने प्रशंसकों को दुखी कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
TV actors #NeilBhatt and #AishwaryaSharma have reportedly filed for divorce after four years of marriage.— GossipsTv(GTv) (@GossipsTv) November 6, 2025
According to reports on News18 “Neil and Aishwarya have been living separately for a long time now. They have now officially filed for divorce and formalities are likely to… pic.twitter.com/6S1398CJ1x
जवाब
ऐश्वर्या ने दिया था मुंहतोड़ जवाब
कुछ महीने पहले ऐश्वर्या ने अपने तलाक की अफवाहों को संबोधित करते हुए लोगों को जवाब दिया था। उन्होंने लिखा था, 'मैं काफी समय से चुप हूं, इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए शांत थी।' अभिनेत्री ने पब्लिसिटी के लिए उनका नाम इस्तेमाल करने वालों पर नाराजगी जाहिर की थी। ऐश्वर्या और नील ने 30 नवंबर, 2021 को उज्जैन में शादी की थी। दोनों 'बिग बॉस 17' में नजर आए थे।