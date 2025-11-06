LOADING...
ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार, 4 साल बाद दी तलाक की अर्जी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 06, 2025
04:33 pm
टीवी कपल ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी में दरार की खबरें काफी समय से आ रही हैं। इन खबरों को हवा तब मिली जब गणेश उत्सव के मौके पर अभिनेत्री ने अकेले गणपति का स्वागत किया था। ताजा अपडेट है कि शादी के 4 साल बाद दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। चर्चा है कि ऐश्वर्या और नील लंबे समय से अलग रह रहे हैं। काफी समय से उन्हें साथ नहीं देखा गया है।

दोनों के अलगाव की वजह का खुलासा नहीं

न्यूज18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या और नील के करीबी ने बताया, "वह दोनों लंबे समय से अलग रह रहे थे। अब उन्होंने तलाक की अर्जी दी है। जल्द औपचारिकता शुरू हो जाएगी। हमें अभी तक दोनों के तलाक का कारण तो नहीं पता, लेकिन यह सच है कि दोनों अलग हो रहे हैं।" इन खबरों पर ऐश्वर्या और नील की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इन खबरों ने प्रशंसकों को दुखी कर दिया है।

यहां देखिए पोस्ट

ऐश्वर्या ने दिया था मुंहतोड़ जवाब

कुछ महीने पहले ऐश्वर्या ने अपने तलाक की अफवाहों को संबोधित करते हुए लोगों को जवाब दिया था। उन्होंने लिखा था, 'मैं काफी समय से चुप हूं, इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं, बल्कि मैं अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए शांत थी।' अभिनेत्री ने पब्लिसिटी के लिए उनका नाम इस्तेमाल करने वालों पर नाराजगी जाहिर की थी। ऐश्वर्या और नील ने 30 नवंबर, 2021 को उज्जैन में शादी की थी। दोनों 'बिग बॉस 17' में नजर आए थे।