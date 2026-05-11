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'जन नायकन' की रिलीज पर खत्म होने वाला है इंतजार? निर्माता ने दिया ये अपडेट
'जन नायकन' की रिलीज पर आया नया अपडेट

'जन नायकन' की रिलीज पर खत्म होने वाला है इंतजार? निर्माता ने दिया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
May 11, 2026
11:43 am
क्या है खबर?

थलापति विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 10 मई को उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद से फैंस उनकी राजनीतिक सफलता का जश्न मना रहे हैं। अब लगता है कि इस जश्न के माहौल को दोगुना करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर निर्माता वेंकट के नारायण ने बड़ा अपडेट साझा किया है।

प्रमाणीकरण

'जन नायकन' की प्रमाणीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में

'जन नायकन' के निर्माता KVN प्रोडक्शन के संस्थापक वेंकट के. नारायण ने मीडिया से बातचीत में फिल्म की रिलीज पर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के साथ फिल्म की आखिरी प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है। नारायण ने कहा, "अंतिम प्रक्रियाएं चल रही हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम बहुत खुश और उत्साहित हैं।" रिलीज को लेकर उन्होंने आगे कहा कि 'जन नायकन' लगभग 14 दिनों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है।

तारीफ

निर्माता ने विजय की तारीफ की

नारायण ने विजय की तारीफ करते हुए उन्हें अनुशासित और समर्पित व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा, "मैं विजय सर को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वे बहुत अनुशासित और समर्पित हैं, और जो भी वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। वे अपने वादे पर खरे उतरते हैं।" बता दें, 'जन नायकन' विजय के करियर की आखिरी फिल्म है, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, प्रियामणि, बॉबी देओल और प्रकाश झा जैसे सितारे अहम किरदारों में नजर आएंगे।

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