'जन नायकन' की रिलीज पर आया नया अपडेट

'जन नायकन' की रिलीज पर खत्म होने वाला है इंतजार? निर्माता ने दिया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:43 am May 11, 202611:43 am

क्या है खबर?

थलापति विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 10 मई को उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद से फैंस उनकी राजनीतिक सफलता का जश्न मना रहे हैं। अब लगता है कि इस जश्न के माहौल को दोगुना करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर निर्माता वेंकट के नारायण ने बड़ा अपडेट साझा किया है।