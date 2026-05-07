'जन नायकन' के नए टाइटल कार्ड में क्या? देखकर खुशी से उछले थलापति विजय के फैंस

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टाइटल कार्ड वीडियो में क्या है खास?

वायरल वीडियो को एक्स अकाउंट पर साझा किया गया है, जिसमें विजय को "तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय" के रूप में पेश किया गया है। वहीं सिनेमाघर में बैठे दर्शक तालियों और सीटी के साथ अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। देखते ही देखते वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया और लोग इसे फिल्म का आधिकारिक अपडेट मान रहे हैं। हालांकि, निर्माताओं की तरफ से नए टाइटल कार्ड वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।