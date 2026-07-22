'जन नायकन' से पहले OTT पर देखिए थलापति विजय की ये दमदार फिल्में
क्या है खबर?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इसे उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है, इसलिए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले अगर आप विजय की दमदार अदाकारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो उनकी सुपरहिट फिल्मों को OTT पर देख सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये फिल्में किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
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'कैथी' और 'मास्टर'
साल 2014 में रिलीज हुई सुपरहिट तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कैथी' को आप ZEE5 पर देख सकते हैं। इसमें थलापति विजय मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उजागर करती है।
साल 2021 में रिलीज हुई थलापति विजय की ब्लॉकबस्टर तमिल एक्शन-ड्रामा फिल्म 'मास्टर' को आप ZEE5 पर देख सकते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति और मालविका मोहनन भी अहम भूमिका में हैं।
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'लियो' और 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'लियो' साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें विजय के अलावा संजय दत्त, तृषा कृष्णन और अर्जुन सर्जा मुख्य भूमिका में थे।
साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' साल 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का आप नेटफ्लिक्स पर लुफ्त उठा सकते हैं। वेंकट प्रभु द्वारा निर्देशित इस फिल्म में थलपति विजय ने मुख्य भूमिका निभाई है।
जानकारी
#5 'वरिसु'
साल 2023 में रिलीज हुई फैमिली ड्रामा फिल्म 'वारिसु' को आप OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। थलापति विजय और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म एक सफल बिजनेसमैन की कहानी को दिखाती है।