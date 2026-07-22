'जन नायकन' से पहले जरूर देखें थलापति विजय की ये फिल्में

'जन नायकन' से पहले OTT पर देखिए थलापति विजय की ये दमदार फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 05:25 pm Jul 22, 202605:25 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इसे उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है, इसलिए फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले अगर आप विजय की दमदार अदाकारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो उनकी सुपरहिट फिल्मों को OTT पर देख सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये फिल्में किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।