शाहरुख खान की फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में वापसी, 17 साल बाद फिर करेंगे मेजबानी

फिल्मफेयर अवॉर्ड की मेजबानी करेंगे शाहरुख खान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 01, 2025
12:07 pm
क्या है खबर?

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का इंतजार हर काेई बेसब्री से कर रहा है। इस बार यह समारोह और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान कई साल बाद फिल्मफेयर की मेजबानी करने वाले हैं। आयोजकों ने इस बात की घाेषणा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की है। फिल्मी सितारों से सजी इस शाम में मंच पर शाहरुख का साथ करण जौहर और मनीष पॉल देंगे।

17 साल बाद मंच पर हो रही वापसी

शाहरुख और फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का रिश्ता काफी पुराना रहा है। 2003, 2004, 2007 और 2008 में अभिनेता ने समारोह की मेजबानी की थी। 17 साल बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में उनकी वापसी से प्रशंसक भी काफी खुश हैं। 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पर्यटन निगम गुजरात लिमिटेड और वर्ल्डवाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच मेजबानी के अधिकारों के लिए समझौता विज्ञापन साइन किए गए हैं।

