शाहरुख खान की फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में वापसी, 17 साल बाद फिर करेंगे मेजबानी

आयोजन

17 साल बाद मंच पर हो रही वापसी

शाहरुख और फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का रिश्ता काफी पुराना रहा है। 2003, 2004, 2007 और 2008 में अभिनेता ने समारोह की मेजबानी की थी। 17 साल बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में उनकी वापसी से प्रशंसक भी काफी खुश हैं। 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पर्यटन निगम गुजरात लिमिटेड और वर्ल्डवाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच मेजबानी के अधिकारों के लिए समझौता विज्ञापन साइन किए गए हैं।