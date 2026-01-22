'तेरे इश्क में' OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार, जानिए कब-कहां होगी स्ट्रीम

LOADING...
'तेरे इश्क में' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह
Jan 22, 2026
04:46 pm
क्या है खबर?

धनुष और कृति सैनन की रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। निर्माताओं ने आधिकारिक पोस्ट के जरिए फिल्म की रिलीज तारीख और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा कर दिया है। धनुष के साथ 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' जैसी फिल्में बना चुके आनंद एल राय ने 'तेरे इश्क में' का निर्देशन किया है। यह फिल्म नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार है।

रिलीज

इस OTT प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने आएगी 'तेरे इश्क में'

सिनेमाघरों में मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल करके और ठीक-ठाक प्रदर्शन करने के बाद, 'तेरे इश्क में' 23 जनवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। निर्माताओं ने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, 'आ रहा है वो इश्क जो दिल जोड़ भी दे, और तोड़ भी दे।' फिल्म शंकर (धनुष) और मुक्ति (कृति) के बीच इश्क, जुनून और बदले की आग में सुलगती दुखद प्रेम कहानी पर आधारित है। IMDb पर इस फिल्म को 7.5 की रेटिंग दी गई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

