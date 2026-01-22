'तेरे इश्क में' OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार, जानिए कब-कहां होगी स्ट्रीम

'तेरे इश्क में' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 04:46 pm Jan 22, 202604:46 pm

क्या है खबर?

धनुष और कृति सैनन की रोमांटिक-एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। निर्माताओं ने आधिकारिक पोस्ट के जरिए फिल्म की रिलीज तारीख और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा कर दिया है। धनुष के साथ 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' जैसी फिल्में बना चुके आनंद एल राय ने 'तेरे इश्क में' का निर्देशन किया है। यह फिल्म नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार है।