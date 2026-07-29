'आवारापन 2' रिलीज के लिए तैयार

'आवारापन 2' के साथ लौटेगा इमरान हाशमी का दर्दभरा गाना, पुराने जख्मों को करेगा ताजा

लेखन ज्योति सिंह 05:35 pm Jul 29, 202605:35 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी अपने चर्चित किरदार 'शिवम पंडित' के साथ दोबारा पर्दे पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज के लिए तैयार है, जो 2007 में इसी नाम से आई फिल्म का सीक्वल होगी। इस बार उनके साथ मुख्य किरदार दिशा पाटनी नजर आएंगी, जिसकी झलक टीजर में देखने को मिल चुकी है। दिलचस्प बात ये है कि निर्माता सिर्फ सीक्वल नहीं ला रहे, बल्कि पहली किस्त में मौजूद इमरान का दर्दभरा कल्ट गाना भी रीक्रिएट कर रहे हैं।