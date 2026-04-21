फिल्म 'आवारापन 2' की रिलीज तारीख आई, इमरान हाशमी की सनी देओल से टक्कर पक्की

रिलीज

'आवारापन 2' की रिलीज तारीख हुई जारी

विशेष फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए बताया है कि 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया, 'इस स्वतंत्रता दिवस सप्ताहांत पर खुद को फ्री रखें और 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में 'अवारपन 2' देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें।' दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल अभिनीत फिल्म 'लाहौर 1947' का सामना करना पड़ेगा जो 13 अगस्त को रिलीज हो रही है।