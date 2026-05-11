'तेरा हो जाऊं' का जादू: वरुण-पूजा की केमिस्ट्री ने बनाया फैंस को दीवाना मनोरंजन May 11, 2026

'है जवानी तो इश्क होना है' फिल्म से 'तेरा हो जाऊं' गाना हाल ही में रिलीज हुआ है। वरुण धवन और पूजा हेगड़े की नई जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। यह रोमांटिक गीत फिल्म के पहले रिलीज हुए गानों, जैसे शादी के जश्न वाला 'व्याह करवादो जी' और पार्टी सॉन्ग 'वाओ' के बाद आया है। ये गाने फिल्म के त्योहारों, रोमांस और भरपूर जोश वाले मूड को दर्शाते हैं।