'तेरा हो जाऊं' का जादू: वरुण-पूजा की केमिस्ट्री ने बनाया फैंस को दीवाना
मनोरंजन
'है जवानी तो इश्क होना है' फिल्म से 'तेरा हो जाऊं' गाना हाल ही में रिलीज हुआ है। वरुण धवन और पूजा हेगड़े की नई जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। यह रोमांटिक गीत फिल्म के पहले रिलीज हुए गानों, जैसे शादी के जश्न वाला 'व्याह करवादो जी' और पार्टी सॉन्ग 'वाओ' के बाद आया है। ये गाने फिल्म के त्योहारों, रोमांस और भरपूर जोश वाले मूड को दर्शाते हैं।
फिल्म की रिलीज 5 जून को
डेविड धवन द्वारा निर्देशित, जिसमें मृणाल ठाकुर भी अहम भूमिका में हैं, यह पारिवारिक मनोरंजन फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हर नए गाने के रिलीज होने के साथ ही फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में, जो लोग मजेदार गानों और हल्की-फुल्की कहानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए यह फिल्म देखने लायक हो सकती है।