70 साल के चिरंजीवी का 'मेगा' वर्कआउट, फिटनेस देख उड़ेंगे आपके होश!
तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने हाल ही में एक्स पर अपना एक वर्कआउट वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देखकर वाकई प्रेरणा मिलती है। 70 साल की उम्र में भी वे पूरे ध्यान से रेजिस्टेंस और फंक्शनल एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं।
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'हर दिन सीमाओं से आगे बढ़ने का एक नया अवसर है...' आपको बता दें चिरंजीवी अपनी अगली फिल्म 'मेगा 158' की तैयारी में भी जुटे हुए हैं, जिसका मुहूर्त समारोह 21 मई, 2026 को होने वाला है।
गोयल: व्यायाम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाता है
चिरंजीवी का यह वर्कआउट रूटीन सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह ताकत और लचीलेपन पर केंद्रित है। यही ताकत और लचीलापन रोजमर्रा के कामों, जैसे सीढ़ियां चढ़ने या चलने-फिरने के लिए बेहद जरूरी होता है।
फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल बताती हैं कि नियमित व्यायाम वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखता है। वे कहती हैं, 'उम्र बढ़ना तो तय है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होना हमेशा जरूरी नहीं है।' चिरंजीवी का यह समर्पण दिखाता है कि किसी भी उम्र में सक्रिय रहना दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है।