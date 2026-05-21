70 साल के चिरंजीवी का 'मेगा' वर्कआउट, फिटनेस देख उड़ेंगे आपके होश!

गोयल: व्यायाम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाता है

चिरंजीवी का यह वर्कआउट रूटीन सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह ताकत और लचीलेपन पर केंद्रित है। यही ताकत और लचीलापन रोजमर्रा के कामों, जैसे सीढ़ियां चढ़ने या चलने-फिरने के लिए बेहद जरूरी होता है।

फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल बताती हैं कि नियमित व्यायाम वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखता है। वे कहती हैं, 'उम्र बढ़ना तो तय है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होना हमेशा जरूरी नहीं है।' चिरंजीवी का यह समर्पण दिखाता है कि किसी भी उम्र में सक्रिय रहना दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है।