'राइज एंड फॉल 2' में शामिल हुए तहसीन पूनावाला, जानें क्या होगा शो में खास?
'बिग बॉस' से चर्चा में आए तेहसीन पूनावाला ने 'राइज एंड फॉल 2' में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है। इस शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं और यहां वह अपने भाई शहजाद के साथ जुड़ गए हैं।
एक दिलचस्प टीजर में शो के होस्ट वीरेंद्र ने मजाकिया अंदाज में कहा, "आप एक पूनावाला को झेल नहीं पा रहे थे, अब मैं 2 करने वाला हूं।"
इस पर तेहसीन ने बताया कि उनके शो में आने के बाद से तो उनके भाई शहजाद की बोलती ही बंद हो गई है।
'राइज एंड फॉल 2' कब शुरू हुआ था?
'राइज एंड फॉल 2' की शुरुआत 26 सितंबर को हुई थी। इस शो में गौतम गुलाटी और स्वरा भास्कर जैसे मशहूर चेहरे 'शासक' और 'मजदूर' की भूमिका में नजर आ रहे हैं।
सभी प्रतियोगी अपनी-अपनी टीमें बनाकर चुनौतियों का सामना करते हैं। खेल में टिके रहने के लिए वे एक-दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं।
शो के नए एपिसोड रोज दोपहर 12 बजे प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर देखे जा सकते हैं। तेहसीन की इस एंट्री से शो में भाइयों के बीच की केमिस्ट्री में निश्चित तौर पर एक नया मोड़ आ सकता है!