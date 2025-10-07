करण जौहर की फिल्म से फिर धमाका करेंगी आलिया भट्ट, कौन होगा हीरो? यहां जानिए
क्या है खबर?
फिल्म निर्माता करण जौहर फिर से रोमांटिक फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। दिलचस्प बात ये है कि इसमें आलिया भट्ट मुख्य किरदार में नजर आएंगी। जाहिर है कि 2023 में रिलीज 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का निर्देशन खुद करण ने किया था। इसमें आलिया के साथ रणवीर सिंह मुख्य किरदार में थे। एक बार फिर करण निर्देशन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। फिल्म से जुड़ी आधिकारिक जानकारी बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है।
हीरो
इन अभिनेताओं से चल रही बात
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, करण जल्द अपनी इस परियोजना का ऐलान कर सकते हैं। फिल्म के लिए रणबीर कपूर और विक्की कौशल से बातचीत चल रही है। फिलहाल आलिया, रणबीर और विक्की इस वक्त संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। अगर रणबीर करण की फिल्म पर हामी भरते हैं तो तीसरी बार उन्हें आलिया संग देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 'राजी' में आलिया और विक्की नजर आए थे।
फिल्म
अगले साल रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'
आलिया, रणबीर और विक्की की फिल्म 'लव एंड वॉर' के बारे में बात करें तो इस पर जोर-शोर से काम चल रहा है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 120 दिनों से ज्यादा की शूटिंग हो चुकी है। क्लाइमेक्स का शूट इटली में किया जाएगा। फिलहाल मुंबई के एक विशाल सेट पर बड़े शेड्यूल पर चल रहा है। संजय की इस फिल्म काे अगले साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि, रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।