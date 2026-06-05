'टॉय स्टोरी 5' में चला टेलर स्विफ्ट का जादू, जेसी के लिए बनाया गाना; फैंस हुए दीवाने

जैक ने किया 'टॉय स्टोरी 5' के ट्रैक को सह-निर्मित

टेलर ने जैक एंटोनोफ के साथ मिलकर इस गाने को बनाया है और यह 'टॉय स्टोरी 5' के आधिकारिक गाने का हिस्सा बनेगा।

फिल्म के निर्देशक एंड्रयू स्टैंटन ने बताया कि टेलर का जेसी से एक खास जुड़ाव था, जो साफ दिख रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यह गाना इस फिल्म की दुनिया में पूरी तरह फिट बैठता है।

हालांकि, पुष्टि होने से पहले ही लंदन और L.A जैसे शहरों में डिज्नी और पिक्सर के लोगो के साथ रहस्यमयी 'TS' लिखे होर्डिंग्स दिखे थे, जिससे 'स्विफ्टीज' के बीच काफी चर्चा छिड़ गई थी और कयासों का दौर शुरू हो गया था।