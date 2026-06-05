'टॉय स्टोरी 5' में चला टेलर स्विफ्ट का जादू, जेसी के लिए बनाया गाना; फैंस हुए दीवाने
टेलर स्विफ्ट ने डिज्नी और पिक्सर की आने वाली फिल्म 'टॉय स्टोरी 5' के लिए एक बिल्कुल नया गाना 'आई न्यू इट, आई न्यू यू' बनाया है।
यह गाना 5 जून, 2026 को रिलीज होगा, जो कि फिल्म के 19 जून को सिनेमाघरों में आने से कुछ दिन पहले ही है।
काउगर्ल जेसी से प्रेरित, यह गाना कंट्री संगीत की धुन लिए है और फ्रैंचाइजी के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक को समर्पित है।
जैक ने किया 'टॉय स्टोरी 5' के ट्रैक को सह-निर्मित
टेलर ने जैक एंटोनोफ के साथ मिलकर इस गाने को बनाया है और यह 'टॉय स्टोरी 5' के आधिकारिक गाने का हिस्सा बनेगा।
फिल्म के निर्देशक एंड्रयू स्टैंटन ने बताया कि टेलर का जेसी से एक खास जुड़ाव था, जो साफ दिख रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यह गाना इस फिल्म की दुनिया में पूरी तरह फिट बैठता है।
हालांकि, पुष्टि होने से पहले ही लंदन और L.A जैसे शहरों में डिज्नी और पिक्सर के लोगो के साथ रहस्यमयी 'TS' लिखे होर्डिंग्स दिखे थे, जिससे 'स्विफ्टीज' के बीच काफी चर्चा छिड़ गई थी और कयासों का दौर शुरू हो गया था।