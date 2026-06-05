टेलर स्विफ्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2 अरब की संपत्ति के साथ बनीं संगीत की महारानी
टेलर स्विफ्ट ने एक नया कमाल कर दिखाया है। अब उनकी कुल संपत्ति 2 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है और इसी के साथ वह जून 2026 तक संगीत की दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं।
'फोर्ब्स' ने इस खबर की पुष्टि की है। उनकी इस कामयाबी की वजह है, उनके म्यूजिक टूर से हुई जबरदस्त कमाई और अपने गानों का मालिकाना हक वापस लेने के लिए उठाए गए उनके समझदारी भरे कदम।
टेलर के 'द एरास टूर' ने कमाए 2.2 अरब डॉलर
टेलर के 2023-24 के 'द एरास टूर' ने 2.2 अरब डॉलर की शानदार कमाई की है। यह किसी भी कॉन्सर्ट टूर का एक नया रिकॉर्ड है।
इस कमाई में उनके व्यापारिक माल की बिक्री का भी बड़ा हाथ रहा। इतना ही नहीं, अपने पुराने एल्बमों पर से नियंत्रण हटने के बाद जब उन्होंने उन्हें दोबारा रिकॉर्ड किया, तो इससे न सिर्फ उन्हें अपने गानों का मालिकाना हक वापस मिला, बल्कि उनकी बिक्री और स्ट्रीमिंग में भी जबरदस्त उछाल आया।
टेलर पहली बार साल 2024 में अरबपति बनी थीं और अब उन्होंने अपनी दौलत को दोगुना कर लिया है। हालांकि, संगीतकारों में अभी भी जे-जेड सबसे ऊपर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2.8 अरब डॉलर है।