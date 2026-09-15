बिल्ली को साथ लेकर एमीज में पहुंचीं टेलर स्विफ्ट, खास अंदाज ने खींचा सबका ध्यान
मनोरंजन
2026 के एमीज अवार्डस में टेलर स्विफ्ट ने 'लॉ एंड ऑर्डर: एसवीयू' के एक हल्के-फुल्के स्किट से सबको खूब हंसाया।
उन्होंने एक नई पुलिसकर्मी का रोल निभाया और मज़ाक में कहा कि वह अवार्डस में आने के बजाय अपनी बिल्लियों के साथ वक़्त बिताएंगी। इस दौरान उनकी बिल्ली ओलिविया बेन्सन भी नजर आईं।
आइस-टी भी उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर टेलर शो में नहीं होंगी, तो वे भी शो नहीं देखेंगे। ये पल रात के सबसे बेहतरीन पलों में से एक बन गया।
टेलर के स्किट्स ने फैंस को छेड़ा, केल्सी पर भी किया मजाक
इस स्किट में बड़े मजेदार तरीके से उन फैंस का मजाक उड़ाया गया जो टेलर की हर चाल पर पैनी नजर रखते हैं। टेलर ने यह भी मजाक किया कि वो इसलिए नहीं आ पाईं क्योंकि उनके पति ट्रेविस केल्सी का चीफस का गेम था।
इस मजाक ने फैंस को महसूस कराया कि टेलर उनसे कितना जुड़ी हुई हैं, जिससे यह पूरा वाकया और भी अपना सा लगा।