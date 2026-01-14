'तस्करी' रिव्यू: इमरान हाशमी के अभिनय पर फिदा हुए दर्शक, कहानी को बताया दमदार
क्या है खबर?
इमरान हाशमी के लिए 2026 अच्छा साबित हो रहा है। उनकी पिछली रिलीज फिल्म 'हक' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई जिसकी सराहना फिल्मी सितारे भी कर रहे हैं। 14 जनवरी को इसी OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' स्ट्रीम हो चुकी है। 7 एपिसोड वाली इस सीरीज ने कुछ ही घंटों के अंदर लोगों की वाहवाही बटोरनी शुरू कर दी है। लोग हाशमी के अभिनय को शानदार बताते हुए उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
प्रदशर्न
'तस्करी' से जनता की प्रशंसा हासिल कर रहे हैं हाशमी
नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के कुछ ही घंटे बाद, सोशल मीडिया पर जनता की पहली प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। लोगों का मानना है कि हाशमी ने एक और शानदार प्रस्तुति देकर उनका दिल जीत लिया है। एक यूजर ने सीरीज और अभिनेता की तारीफ करते हुए लिखा, 'आप इमरान हाशमी की सीरीज़ देखना शुरू करते हैं और देखते ही देखते आधा दिन बीत जाता है। उनका एक और शानदार प्रदर्शन।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए यूजर की प्रतिक्रिया
You start watching Emraan Hashmi series and boom half the day is over.— Pritesh Lakhani (@priteshlakhani) January 14, 2026
One more great performance by him. #TaskareeOnNetflixpic.twitter.com/R2yl1Qo8UI
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रतिक्रिया
Custom officer Arjun meena 🔥🫡💥 Emraan Bhai Your acting is Good Impressive And This show is thrilling 🔥 bas ek hee dailogue bolna chahunga— Suraj asrani (@Surajasrani11) January 14, 2026
Akha bollywood Ek Taraf Emraan Hashmi Ek Taraf!!😍😎 @emraanhashmi #TaskreeOnNetflix #EmraanHashmi pic.twitter.com/NhErKDCWeo
शैली
लोगों को पंसद आ रही सीरीज की कहानी और शैली
राघव जयराथ द्वारा निर्देशित 'तस्करी' की कहानी और शैली लोगाें को काफी पसंद आ रही है। कुछ लोगों अभी से सीक्वल का इंतजार करने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तस्करी, एक खूबसूरत वेबसीरीज है, मुझे इस तरह की शैली पसंद है जिसमें तस्करी और सब कुछ शामिल है, यह ट्विस्ट और टर्न के साथ बहुत ही आकर्षक है। इमरान हाशमी ने भूमिका को बखूबी निभाया है, अन्य सभी कलाकार भी शानदार थे, दूसरे सीजन का इंतजार करना सार्थक होगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रतिक्रिया
#TaskareeOnNetflix Beautiful Webseries— Cine Philospher (@cinephiloser) January 13, 2026
I love This kind of Genre Smuggling and all🤗
Its very engaging Throught Twist And turns #EmraanHashmi 👌 Abousolutely Nailed The role
All Other casting was Superb
Worth waiting For 2nd season#taskaree #NeerajPandey pic.twitter.com/5fKR8zhQuD
कहानी
जानिए क्या है 'तस्करी: द स्मगलर वेब' की कहानी
'तस्करी: द स्मगलर वेब' की कहानी ड्रग तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। हाशमी ने कस्टम ऑफिसर अर्जुन मीणा का किरदार निभाया है जो अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई में तस्कर गिरोह को पकड़ने के मिशन पर हैं। सीरीज में, अमृता खानविलकर, नंदीश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज प्रमुख किरदार में हैं। वहीं शरद केलकर ने सीरीज में नकारात्मक किरदार निभाया है। सीरीज में कुल 7 एपिसोड हैं जिनकी अवधि 45 से 60 मिनट के बीच है।