इमरान हाशमी की 'तस्करी' ने नेटफ्लिक्स पर बनाया दबदबा, दुनिया भी हुई मुरीद
क्या है खबर?
इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके जरिए सीमा शुल्क कस्टम अधिकारियों की पेशेवर जिंदगी को पर्दे पर उतारा गया है जिसे देखने के बाद लोग इमरान के अभिनय के मुरीद हो चुके हैं। 14 जनवरी को रिलीज 'तस्करी' ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो नेटफ्लिक्स की अन्य हिंदी वेब सीरीज भी नहीं कर सकीं। इसने विश्वस्तर पर नंबर 1 गैर-अंग्रेजी शो बनने का रिकॉर्ड कायम किया है।
उपलब्धि
'तस्करी' ने सबसे ज्यादा देखे जाने की उपलब्धि हासिल की
टुडम पर मौजूद टॉप शो और फिल्मों की सूची के मुताबिक, 'तस्करी: द स्मगलर वेब' नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 गैर-अंग्रेजी टीवी सूची में नंबर 1 पर डेब्यू करने वाली पहली भारतीय सीरीज बन गई है। रिलीज के पहले ही हफ्ते में इसने 9 देशों में टॉप जगह हासिल की है, जबकि अन्य 23 देशों में टॉप 10 में शामिल हुई है। इस सफलता पर निर्देशक नीरज पांडे ने अपनी खुशी जाहिर की है।
व्यूज
पहले हफ्ते में 54 लाख व्यूज हासिल किए
टुडम के मुताबिक, 'तस्करी: द स्मगलर वेब' ने पहले हफ्ते की अवधि में 54 लाख व्यूज हासिल किए हैं, जो कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी 'कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड?' (40 लाख व्यूज) से काफी ज्यादा हैं। यह सफलता अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच भारतीय कहानियों की बढ़ती मांग को दर्शाती है। सीरीज में इमरान मुख्य किरदार में हैं। उनके अलावा नंदीश सिंह संधू, जोया अफरोज, शरद केलकर, अमृता खानविलकर और अनुराग सिन्हा भी प्रमुख किरदारों में हैं।