इमरान हाशमी की 'तस्करी' ने नेटफ्लिक्स पर बनाया दबदबा, दुनिया भी हुई मुरीद

लेखन ज्योति सिंह 06:46 pm Jan 21, 202606:46 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके जरिए सीमा शुल्क कस्टम अधिकारियों की पेशेवर जिंदगी को पर्दे पर उतारा गया है जिसे देखने के बाद लोग इमरान के अभिनय के मुरीद हो चुके हैं। 14 जनवरी को रिलीज 'तस्करी' ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो नेटफ्लिक्स की अन्य हिंदी वेब सीरीज भी नहीं कर सकीं। इसने विश्वस्तर पर नंबर 1 गैर-अंग्रेजी शो बनने का रिकॉर्ड कायम किया है।