'टॉक्सिक' से सामने आई तारा सुतारिया की दमदार झलक, पहली बार देखेंगे उनका ऐसा रूप

'टॉक्सिक' से तारा सुतारिया की पहली झलक आई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tarasutaria)

लेखन नेहा शर्मा 11:40 am Jan 03, 202611:40 am

क्या है खबर?

फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म के कलाकारों की एक के बाद एक झलकियों ने इस उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। अब तारा सुतारिया का दमदार और अनोखा लुक सामने आया है, जिससे इस फिल्म की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इस नए पोस्टर में तारा एक अनदेखे अवतार में नजर आ रही हैं और इसी के साथ फैंस के लिए 19 मार्च की रिलीज का इंतजार और तेज हो गया है।