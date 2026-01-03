LOADING...
'टॉक्सिक' से तारा सुतारिया की पहली झलक आई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tarasutaria)

'टॉक्सिक' से सामने आई तारा सुतारिया की दमदार झलक, पहली बार देखेंगे उनका ऐसा रूप

लेखन नेहा शर्मा
Jan 03, 2026
11:40 am
क्या है खबर?

फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म के कलाकारों की एक के बाद एक झलकियों ने इस उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। अब तारा सुतारिया का दमदार और अनोखा लुक सामने आया है, जिससे इस फिल्म की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इस नए पोस्टर में तारा एक अनदेखे अवतार में नजर आ रही हैं और इसी के साथ फैंस के लिए 19 मार्च की रिलीज का इंतजार और तेज हो गया है।

किरदार

'टॉक्सिक' से एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख रहीं तारा

फिल्म 'टॉक्सिक' की दुनिया बहुत गहरी और रहस्यमयी है, जिसमें चार चांद लगो आ रही हैं तारा उर्फ रेबेका। रेबेका एक आकर्षक, शक्तिशाली और खतरनाक लड़की है, जो खुद की सुरक्षा करना जानती है और अपने फैसलों में सशक्त है। इस फिल्म के जरिए तारा अपनी प्यारी वाली छवि छोड़ एक कठिन, खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया में कदम रख रही हैं। ये उनके लिए एक पूरा नया और चुनौतीपूर्ण किरदार है, जो उनकी पिछली भूमिकाओं से एकदम लग है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए तारा सुतारिया का पोस्टर

बयान

तारा की भूमिका पर क्या बोलीं फिल्म की निर्देशक?

इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतू मोहनदास कर रही हैं। उन्होंने तारा के किरदार पर बात कर कहा, "तारा की खामोशी और शांत स्वभाव में उनकी ताकत और अभिनय की गहराई छिपी है। उनका अभिनय अद्भुत और प्रभावशाली था, जो उनके अंदर की समझ और तैयारी का नतीजा था। तारा ने मुझे अपने प्रदर्शन से चौंका दिया और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें देख दर्शक भी ऐसे ही प्रभावित होंगे।

