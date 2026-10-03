विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी तारा सुतारिया?

विक्की कौशल की 'महावतार' में तारा सुतारिया, पीछे छूटीं श्रद्धा कपूर और हरनाज संधू

लेखन नेहा शर्मा 05:09 pm Oct 03, 202605:09 pm

क्या है खबर?

अभिनेता विक्की कौशल की आगामी पौराणिक फिल्म 'महावतार' की हीरोइन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, इस महा-फिल्म में लीड हीरोइन के रोल के लिए तारा सुतारिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। इससे पहले श्रद्धा कपूर और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के नाम भी रेस में थे, लेकिन अब तारा सुतारिया ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हालांकि निर्माताओं की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।