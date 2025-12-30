तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया क्यों चर्चा में? जानिए उनकी प्रेम-कहानी से विवाद तक पूरी जानकारी

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया क्यों चर्चा में? जानिए उनकी प्रेम-कहानी से विवाद तक पूरी जानकारी
क्या है खबर?
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद लोगों ने अभिनेत्री को निशाने पर ले लिया, वहीं वीर की प्रतिक्रिया को देखकर लोगों ने उनके प्रति हमदर्दी जतानी शुरू कर दी है। ये पूरा मामला पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट से जुड़ा है। आइए जानते हैं तारा-वीर की प्रेम कहानी से लेकर इस विवाद तक की पूरी जानकारी।
डेटिंग
तारा और वीर ने 2025 में शुरू की डेटिंग
अभिनेता आदर जैन से ब्रेकअप के बाद, तारा का नाम 'स्काई फोर्स' अभिनेता वीर के साथ जुड़ा। अफवाहों ने जोर तब पकड़ा जब मार्च, 2025 में 25वें लैक्मे फैशन वीक इंडिया के दौरान दोनों रैंप वॉक पर उतरे। अगस्त, 2025 में आखिरकार तारा और वीर ने साथ में तस्वीरें साझा करते हुए अपना रिश्ता आधिकारिक कर दिया। दोनों ने अपनी पहली डेट के लिए इटली का कैप्री आईलैंड चुना, जहां से उनकी तस्वीरों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था।
विवाद
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से शुरू हुआ विवाद
तारा और वीर सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते का इजहार करने से नहीं चूकते। हाल ही में, दोनों मुंबई में ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचे, जिससे जुड़े वीडियो खूब वायरल हुए। एक वीडियो में, तारा को स्टेज पर गायक के साथ झूमते देखा गया। वहीं ढिल्लों ने अभिनेत्री को गले लगाया और किस किया। एक अन्य वीडियो में वीर की प्रतिक्रिया देखकर कयास लगाने लगे कि अभिनेता असहज हैं। यहीं से दोनों के ब्रेकअप की चर्चा शुरू हो गई।
जवाब
तारा और वीर ने बंद की बोलती
अब तारा ने जवाब में लिखा, 'झूठी बातें, चालाकी से की गई एडिटिंग और पैसे देकर करवाए गए PR अभियान हमें अलग नहीं कर सकते! आखिर में प्यार और सच्चाई की जीत होती है। इसलिए, ट्रोलर्स पर ही करारा जवाब है।' वीर ने लिखा, 'और हां, मेरे रिएक्शन का जो वीडियो बनाया गया है, वह 'थोड़ी सी दारू' फिल्म के दौरान नहीं, बल्कि किसी और गाने के दौरान शूट किया गया था।' इस तरह ट्रोलर्स की बोलती बंद हो गई।