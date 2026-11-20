'रामायण' देख उड़ गए तनुज विरवानी के होश, बोले- इसके VFX 'एवेंजर्स' जैसे हैं
लेखन अंशिका शुक्ला
अभिनेता तनुज विरवानी ने हाल ही में बताया है कि फिल्म 'रामायण' के VFX देखकर वह खुद हैरान रह गए।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इसके विजुअल इफेक्ट्स (VFX) 'एवेंजर्स' फिल्मों जैसे हैं।
तनुज ने यह भी माना कि जुलाई में ट्रेलर देखने के बाद उन्हें कुछ शक था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म को आईमैक्स में देखा, तो उनका अनुभव उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा।
ट्रेलर पर मिली नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद रणबीर की फिल्म ने किया कमाल
फिल्म के ट्रेलर को मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद रणबीर कपूर की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।
तनुज ने दर्शकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें।
उनका कहना है कि ये नकारात्मक बातें शायद नकली अकाउंट्स या PR कैंपेन के जरिए फैलाई जा रही हैं, जिनसे 'रामायण' बनाने में लगी क्रिएटिव टीम की कड़ी मेहनत से ध्यान भटक सकता है।