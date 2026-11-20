फिल्म के ट्रेलर को मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद रणबीर कपूर की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

तनुज ने दर्शकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें।

उनका कहना है कि ये नकारात्मक बातें शायद नकली अकाउंट्स या PR कैंपेन के जरिए फैलाई जा रही हैं, जिनसे 'रामायण' बनाने में लगी क्रिएटिव टीम की कड़ी मेहनत से ध्यान भटक सकता है।