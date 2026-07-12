Zee5 पर रिलीज हुई पांडिराज की 'परिमला एंड कंपनी', मर्डर मिस्ट्री और कॉमेडी का धांसू मेल

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की मुख्य कहानी परिमला, उनकी पत्नी सुधान्थिराम और उनकी 2 बेटियों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। इस हंसते-खेलते परिवार की जिंदगी में मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं, जब 'वर्घिस' नाम का एक स्थानीय गुंडा उनकी छोटी बेटी को परेशान करना शुरू कर देता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उस गुंडे की अचानक मौत हो जाती है और शक की सूई घूमकर परिवार के हर सदस्य पर टिक जाती है।

इस मर्डर मिस्ट्री और फैमिली ड्रामा में मुख्य भूमिका मशहूर अभिनेता जयराम ने निभाई है। उनके साथ फिल्म में अभिनय की दुनिया के कई बड़े नाम जैसे उर्वशी, मिस्किन, योगी बाबू, सैंडी, संजना कृष्णमूर्ति और संतोष सोभन भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे, जो इस थ्रिलर को और भी दमदार बनाते हैं।