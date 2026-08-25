तमिल सिनेमा के महानायक को अनोखी श्रद्धांजलि, थेनी में बनेगा 2.5 करोड़ का भव्य भारतीराजा स्मारक

अभिनेता से राजनेता बने कमल ने इस फैसले की खूब तारीफ की है। उनका कहना है कि भारतीराजा को उनके जन्मस्थान पर ही श्रद्धांजलि देना बिल्कुल सही कदम है।

अपनी क्लासिक फिल्मों जैसे '16 वयथिनिले' और 'मुधल मरियाथाई' के लिए मशहूर भारतीराजा ने करीब 50 सालों तक फिल्मों में ग्रामीण कहानियों को पेश करने का तरीका ही बदल दिया था।

10 जून को उनका निधन हो गया था, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है।