तमिल सिनेमा के महानायक को अनोखी श्रद्धांजलि, थेनी में बनेगा 2.5 करोड़ का भव्य भारतीराजा स्मारक
मनोरंजन
तमिलनाडु सरकार अपने मूल थेनी जिले में दिवंगत फिल्म निर्माता भारतीराजा के लिए एक स्मारक हॉल बनाने जा रही है। इस 2.5 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में भारतीराजा की कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी।
इसका मकसद तमिल सिनेमा में उनके बड़े योगदान को याद करना और सम्मान देना है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान मंत्री राजमोहन ने विधानसभा में किया।
कमल हासन ने की थेनी स्मारक के फैसले की तारीफ की
अभिनेता से राजनेता बने कमल ने इस फैसले की खूब तारीफ की है। उनका कहना है कि भारतीराजा को उनके जन्मस्थान पर ही श्रद्धांजलि देना बिल्कुल सही कदम है।
अपनी क्लासिक फिल्मों जैसे '16 वयथिनिले' और 'मुधल मरियाथाई' के लिए मशहूर भारतीराजा ने करीब 50 सालों तक फिल्मों में ग्रामीण कहानियों को पेश करने का तरीका ही बदल दिया था।
10 जून को उनका निधन हो गया था, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है।