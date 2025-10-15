तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों, होर्डिंग और गानों पर रोक, बिल पेश करने जा रही स्टालिन सरकार
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्टालिन सरकार हिंदी भाषा के खिलाफ बिल पेश करने जा रही है। इसमें हिंदी गानों, फिल्मों और होर्डिंग्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक संविधान के अनुरूप होगा और तमिल भाषा-संस्कृति की रक्षा करेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये संविधान के नियमों के तहत किया जाएगा। इस बाबत कानून के जानकारों की बैठक भी बुलाई गई थी। आइए पूरी खबर जानें।
बिल
15 अक्टूबर को पेश होगा विधेयक
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक 15 अक्टूबर को विधानसभा में पेश करेगी। इसका मकसद राज्य में हिंदी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना है। इस प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए 14 अक्टूबर रात को सरकार ने विशेषज्ञों के साथ एक आपात बैठक की थी। DMK के नेता टीकेएस एलनगोवन ने कहा, "हम संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहते। हम इसका पालन करेंगे। हम हिंदी को थोपने के खिलाफ हैं।"