मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' को मिली हरी झंडी, जानिए कब होगी रिलीज?

मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' का निर्देशन कर रहे एच. विनोद

एच. विनोद द्वारा निर्देशित और के वी एन प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'जना नायकन' मुख्यमंत्री विजय की राजनीति में आने से पहले की आखिरी फिल्म है।

इस फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे। फिल्म को पहले जनवरी में रिलीज किया जाना था, लेकिन 'कुछ अपरिहार्य कारणों' से इसे टाल दिया गया।

प्रोडक्शन टीम ने प्रशंसकों के धैर्य के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है और अब मुख्यमंत्री विजय की इस बड़े पर्दे की आखिरी फिल्म को लेकर लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है।