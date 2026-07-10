राष्ट्रीय विजेता 'टू लेट' के निर्देशक आर. चेझियान का हुआ निधन

चेझियान की फिल्म 'टू लेट' ने जीता था राष्ट्रीय पुरस्कार

चेझियान ने इंजीनियरिंग छोड़कर फिल्म निर्माण का रास्ता चुना। उन्होंने मशहूर छायाकार पी.सी. श्रीराम के साथ काम करना शुरू किया।

इसके बाद 2007 में आई फिल्म 'कल्लूरी' से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्हें 'पारादेसी' फिल्म के लिए दुनियाभर में पहचान मिली।

फिर उन्होंने 'टू लेट' नाम की फिल्म बनाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्मों के साथ-साथ, उनकी किताब 'उलग सिनेमा' भी फिल्म के छात्रों और युवा फिल्म प्रेमियों के बीच काफी मशहूर थी।