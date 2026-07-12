भारतीराजा और भाग्यराज की याद में चेन्नई में होगा स्मारक कार्यक्रम, सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां देंगी श्रद्धांजलि मनोरंजन Jul 12, 2026

तमिल फिल्म जगत के 2 दिग्गज निर्देशकों, भारतीराजा और भाग्यराज को याद करने के लिए आगामी 9 अगस्त को चेन्नई में एक खास स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीते जून, 2026 में सिनेमा जगत के इन दोनों अनमोल रत्नों का निधन हो गया था, जिससे पूरे भारतीय सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई थी।