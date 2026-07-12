भारतीराजा और भाग्यराज की याद में चेन्नई में होगा स्मारक कार्यक्रम, सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां देंगी श्रद्धांजलि

भारतीराजा और भाग्यराज की याद में चेन्नई में होगा स्मारक कार्यक्रम, सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां देंगी श्रद्धांजलि
मनोरंजन
तमिल फिल्म जगत के 2 दिग्गज निर्देशकों, भारतीराजा और भाग्यराज को याद करने के लिए आगामी 9 अगस्त को चेन्नई में एक खास स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीते जून, 2026 में सिनेमा जगत के इन दोनों अनमोल रत्नों का निधन हो गया था, जिससे पूरे भारतीय सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई थी।
तमिल स्मारक में टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की दिलचस्पी
सिनेमाई बिरादरी के अलावा इस विशेष कार्यक्रम में बड़े-बड़े उद्योगपतियों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है। दोनों दिग्गजों के इस स्मारक कार्यक्रम को लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह है, यही वजह है कि टीवी चैनलों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से इसके लाइव टेलीकास्ट की काफी मांग आ रही है।