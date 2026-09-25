तमन्ना भाटिया की हिंदी फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड, कैमियो वाली आखिरी 2 हिट; बाकी फ्लॉप

इसके बाद तमन्ना साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'एंटरटेनमेंट' में अक्षय कुमार के साथ नजर आईं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया।

फिर साल 2016 में प्रभुदेवा और सोनू सूद के साथ आई तमन्ना की हॉरर-कॉमेडी 'तुतक तुतक तुतिया' भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, वहीं फिल्म 'खामोशी' में उन्होंने एक मूक-बधिर लड़की का किरदार निभाया। हालांकि, तमन्ना के अभिनय की तारीफ तो हुई, लेकिन कमजोर कमाई के कारण ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं।