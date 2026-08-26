तापसी पन्नू की ये फिल्में OTT पर हैं मौजूद

'गांधारी' से पहले तापसी पन्नू ने इन फिल्मों में अकेले संभाला मोर्चा, OTT पर हैं मौजूद

लेखन ज्योति सिंह 09:40 am Aug 26, 202609:40 am

क्या है खबर?

तापसी पन्नू ने अपने फिल्मी करियर में हमेशा लीक से हटकर किरदारों को चुना है। OTT पर उनकी कई ऐसी फिल्में मौजूद हैं, जिनमें हीरो तो बस नाम मात्र का रहा। अभिनेत्री ने अकेले दम पर पूरी फिल्म का मोर्चा संभाला। उनकी आगामी फिल्म 'गांधारी' भी ऐसा वादा करती है, जिसमें अपनी लापता बेटी को ढूंढने के लिए वह अकेले ही पूरे अपराध जगत से भिड़ जाती है। आइए एक नजर तापसी की 'वन-वुमन आर्मी' वाली फिल्मों पर डालते हैं।