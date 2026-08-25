'गांधारी' का ट्रेलर रिलीज, लापता बेटी की तलाश में चुनौतियों से जूझती नजर आईं तापसी पन्नू

लेखन ज्योति सिंह 04:48 pm Aug 25, 202604:48 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने कुछ दिन पहले तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी' का ऐलान किया था। देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित व निर्मित, यह एक हाई-वोल्टेज एक्शन क्राइम-थ्रिलर है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म काे 'कथा पिक्चर्स' के बैनर तले प्रस्तुत किया गया है। इसमें इश्वाक सिंह, स्वास्तिका मुखर्जी, छाया कदम, जतिन सरना और मीता वशिष्ठ जैसे कई कलाकार मौजूद हैं। कहानी एक मां और उसकी लापता बेटी के इर्द-गिर्द घूमती भावनात्मक संघर्ष को दर्शाती है।