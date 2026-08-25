तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के ताजा बयानों पर दिया करारा जवाब, कही ये बड़ी बात

तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के उनकी परवरिश को लेकर दिए गए ताने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूं। जब ये तथाकथित विवाद शुरू हुए थे, तब भी नहीं और अब भी नहीं। मेरे बारे में मेरी राय मेरी परवरिश, बात करने के तरीके और चीजों को देखने के नजरिए को दिखाती है। वहीं कंगना की अपनी सोच है और वे अपनी बात पर कायम रहती हैं। ऐसे में, हर किसी को देखकर तय कर लेना चाहिए कि कौन कहां से आता है।'

तापसी ने यह भी साफ किया कि वे असल में कभी कंगना से नहीं मिली हैं और उन्हें लगता है कि दोनों के बीच की सोच का फर्क उनकी परवरिश की वजह से है।

तापसी ने आगे कहा, 'आप इस बात को खत्म क्यों नहीं होने देते? जब कोई हम दोनों से सवाल पूछना बंद कर देगा, तो यह विवाद भी खत्म हो जाएगा। आप सब लोगों को यह सब देखने में मजा आ रहा है, इसीलिए आप वही सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसे सवाल पूछना बंद कर दें, तो यह बात कब की खत्म हो चुकी होती।'

उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे इस विवाद को और हवा देना बंद करें।