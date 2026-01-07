तापसी पन्नू को पैसे नहीं, पहचान की भूख; बोलीं- मैं यहां तिजोरी भरने नहीं आई

बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्रियों में शुमार तापसी पन्नू ने फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान और संघर्ष पर खुलकर बात की है। एक ताजा इंटरव्यू में तापसी ने साफ कर दिया कि वो यहां किसी की 'फोटो कॉपी' बनने नहीं आई हैं, बल्कि अपनी एक ऐसी राह बनाने आई हैं, जिस पर चलने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं। तापसी ने साफ कहा कि वो उन फिल्मों को तवज्जो नहीं देतीं, जो उनका बैंक अकाउंट भरती हों।

बयानमुझ "मेरे लिए फिल्मी दुनिया में सफर कभी आसान नहीं होगा" फिल्म इंडस्ट्री में एक बाहरी कलाकार के तौर पर अपने सफर और सबसे बड़ी सीख के बारे में बात करते हुए तापसी ने बेहद गहराई से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस ग्लैमरस दुनिया में अपनी जगह बनाना कभी आसान नहीं रहा और ना ही कभी होगा। जब उनसे पूछा गया कि बाहरी होने के नाते उन्होंने क्या सीखा तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, "यही कि यह सफर कभी आसान नहीं होगा।"

दो टूक "मैं किसी की नकल बनने नहीं आई" तापसी बोलीं, "अगर आप वो चीज पाना चाहते हैं, जो पहले किसी को नहीं मिली तो आपको वह करना होगा, जो पहले किसी ने नहीं किया। मुझे ये याद रखना है कि मेरा काम भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। मैं जो कुछ भी करती हूं, उसे अपने जीवन के हर पड़ाव पर गर्व के साथ अपना सकूं, यही मेरी कोशिश रहती है। मैं यहां किसी की नकल बनने नहीं आई हूं। मैं अपनी शर्तों पर काम करती हूं। "

पहचान अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तापसी तापसी बोलीं, "अगर मैं किसी और की नकल करूंगी तो मैं उसकी कॉपी बनकर रह जाऊंगी। हर किसी को एक अनूठा व्यक्तित्व मिला है। मुझे अपनी खुद की पहचान तलाशनी है, क्योंकि एक स्थायी प्रभाव छोड़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है।" अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि वो उन फिल्मों में बेहतर काम करती हैं, जहां उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से उस किरदार के साथ जुड़ा हो, जिसे वो पर्दे पर जी रही होती हैं।"

प्राथमिकता पैसा नहीं, कला मेरे लिए पहली प्राथमिकता- तापसी तापसी के मुताबिक, जब कलाकार खुद उस प्रोजेक्ट से जुड़ा महसूस करता है, तभी उसका दर्शकों के साथ एक गहरा जुड़ाव बन पाता है। अब तापसी केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनती हैं। वो उन फिल्मों को नहीं चुनतीं, जो उनके बैंक अकाउंट को भरें, बल्कि वो फिल्में चुनती हैं, जो बतौर कलाकार उनकी क्षमताओं को चुनौती दें। तापसी बाेलीं, "मैं पैसों के पीछे नहीं भागती। मेरा मकसद नया रास्ता बनाना है, जिस पर अक्सर लोग चलने से कतराते हैं।"