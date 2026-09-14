सिडनी स्वीनी ने विज्ञापन विवाद पर आलोचकों को दिखाया आईना, इंस्टाग्राम पर चली ये चाल
सिडनी स्वीनी को हाल ही में नोविग के स्पोर्ट्स विज्ञापन के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने इस विज्ञापन के विचार और कपड़ों पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, सिडनी ने इन आलोचनाओं का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।
इन तस्वीरों में उन्होंने बाकी सेलेब्रिटीज को भी ऐसे ही मिलते-जुलते शूट्स में दिखाया, लेकिन अपनी आलोचना पर सीधे तौर पर कोई बात नहीं की।
नोविग के अभियान को बनाने में सिडनी की अहम भूमिका
सिडनी खुद नोविग में एक इक्विटी पार्टनर हैं। उन्होंने इस विज्ञापन अभियान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है।
उनके मुताबिक, इस अभियान का मकसद सिर्फ इतना था कि स्पोर्ट्स को मजेदार और लोगों के करीब दिखाया जा सके। नोविग के CEO ने भी बताया कि उनकी कंपनी का स्पोर्ट्स पर खास ध्यान देना ही सिडनी को इस साझेदारी की तरफ खींच लाया।
यह कोई पहली बार नहीं है जब सिडनी के ब्रांड चुनने को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ी हो।