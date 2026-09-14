सिडनी स्वीनी ने विज्ञापन विवाद पर आलोचकों को दिखाया आईना, इंस्टाग्राम पर चली ये चाल

सिडनी खुद नोविग में एक इक्विटी पार्टनर हैं। उन्होंने इस विज्ञापन अभियान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है।

उनके मुताबिक, इस अभियान का मकसद सिर्फ इतना था कि स्पोर्ट्स को मजेदार और लोगों के करीब दिखाया जा सके। नोविग के CEO ने भी बताया कि उनकी कंपनी का स्पोर्ट्स पर खास ध्यान देना ही सिडनी को इस साझेदारी की तरफ खींच लाया।

यह कोई पहली बार नहीं है जब सिडनी के ब्रांड चुनने को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ी हो।