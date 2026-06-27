स्वास्तिका मुखर्जी ने संभाली 'दीदी नंबर 1' के 10वें सीजन की कमान, आत्मनिर्भर महिलाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान
मशहूर अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी जल्द ही पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय और पुराने रियलिटी शो 'दीदी नंबर 1' के 10वें सीजन की मेजबानी करती नजर आएंगी। महिलाओं के जज्बे और उनकी शक्ति को सलाम करने वाला ये शो इस बार एक नए कलेवर में लौट रहा है। इस नए सीजन का मुख्य फोकस उन महिलाओं पर रहेगा, जो बड़े सपने देखती हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। शो का ये सफर न सिर्फ बदलते दौर में महिलाओं की नई सोच को बयां करेगा, बल्कि समाज में खुद की पहचान बनाने वाली महिलाओं के सपनों को एक नई उड़ान भी देगा।
नए नियम, कैश प्राइज और दमदार फिनाले के साथ लौट रहा शो
शो के 10वें सीजन में एक नयापन है। इसमें 10 प्रतिभागी 3 राउंड के खेल और रणनीति पर आधारित चुनौतियों का सामना करेंगे। इस बार विजेताओं को घरेलू सामान की जगह नकद इनाम मिलेगा। फिनाले में तो रोमांच और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां टॉप 2 प्रतिभागियों के लिए एक रिस्क और रिवॉर्ड का मुकाबला होगा, जिससे वे अपनी जीत को कई गुना तक बढ़ा सकेंगे। शो 'महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा' की अपनी मूल भावना को पहले की तरह ही बरकरार रखेगा।