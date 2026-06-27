स्वास्तिका मुखर्जी ने संभाली 'दीदी नंबर 1' के 10वें सीजन की कमान, आत्मनिर्भर महिलाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान मनोरंजन Jun 27, 2026

मशहूर अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी जल्द ही पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय और पुराने रियलिटी शो 'दीदी नंबर 1' के 10वें सीजन की मेजबानी करती नजर आएंगी। महिलाओं के जज्बे और उनकी शक्ति को सलाम करने वाला ये शो इस बार एक नए कलेवर में लौट रहा है। इस नए सीजन का मुख्य फोकस उन महिलाओं पर रहेगा, जो बड़े सपने देखती हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। शो का ये सफर न सिर्फ बदलते दौर में महिलाओं की नई सोच को बयां करेगा, बल्कि समाज में खुद की पहचान बनाने वाली महिलाओं के सपनों को एक नई उड़ान भी देगा।