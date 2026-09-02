स्वरा भास्कर ने दी 'पद्मावत' विवाद पर सफाई

स्वरा भास्कर की 'पद्मावत' विवाद पर सफाई- मुझे गालियां देनी हैं तो सही बात पर दो

लेखन नेहा शर्मा 09:47 am Sep 02, 202609:47 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर संजय लीला भंसाली की साल 2018 में आई फिल्म 'पद्मावत' में दिखाए गए 'जौहर' सीन पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। 31 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस दृश्य को समस्याग्रस्त बताया था, जिसके बाद उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब स्वरा ने इस विवाद पर सफाई देते हुए एक नया वीडियो पोस्ट किया है।