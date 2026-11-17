यह सिर्फ शाकाहारी भोजन वाला नियम SVF के पश्चिम बंगाल में मौजूद 30 सिनेमाघरों में 'रामायण' के शोज के लिए ही है।

हॉल के बाहर आपको अभी भी मांसाहारी स्नैक्स मिल जाएंगे। सिनेमाघर चेन का कहना है कि वे भक्ति वाली फिल्मों के दौरान अतिरिक्त सम्मान की पुरानी परंपरा का पालन कर रहे हैं।

उनका उदाहरण है कि पहले भी पौराणिक फिल्मों की स्क्रीनिंग के समय दर्शक अपने जूते बाहर उतारते थे या शाकाहारी खाने की मांग करते थे।