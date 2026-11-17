कोलकाता के SVF सिनेमाज 'रामायण' के लिए हुए शाकाहारी, फैंस हुए खुश
लेखन अंशिका शुक्ला
कोलकाता के SVF सिनेमाज ने फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' के लिए एक बड़ा बदलाव किया है।
इस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघरों के अंदर सिर्फ शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। यह कदम फिल्म के आध्यात्मिक माहौल का सम्मान करने के लिए उठाया गया है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साईं पल्लवी देवी सीता की भूमिका निभा रहे हैं।
SVF का 'रामायण' नियम पूरे पश्चिम बंगाल में लागू
यह सिर्फ शाकाहारी भोजन वाला नियम SVF के पश्चिम बंगाल में मौजूद 30 सिनेमाघरों में 'रामायण' के शोज के लिए ही है।
हॉल के बाहर आपको अभी भी मांसाहारी स्नैक्स मिल जाएंगे। सिनेमाघर चेन का कहना है कि वे भक्ति वाली फिल्मों के दौरान अतिरिक्त सम्मान की पुरानी परंपरा का पालन कर रहे हैं।
उनका उदाहरण है कि पहले भी पौराणिक फिल्मों की स्क्रीनिंग के समय दर्शक अपने जूते बाहर उतारते थे या शाकाहारी खाने की मांग करते थे।