जसवंत सिंह खालरा की बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा विवाद, परिवार को पहले से थी विरोध की उम्मीद मनोरंजन Jul 11, 2026

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म 'सतलुज' को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। हनी त्रेहन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 इंडिया पर रिलीज होने के महज 48 घंटे के भीतर ही हटा दिया गया था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) के तय मानकों पर खरी नहीं उतर पाई। बताया जा रहा है कि फिल्म बोर्ड पिछले करीब 3 सालों से इस फिल्म में जरूरी बदलावों और कट्स की मांग कर रहा था, जिसके पूरा न होने पर अब ये सख्त फैसला लिया गया है।