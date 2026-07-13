ZEE5 से 'सतलुज' 2 दिन में हुई गायब, अब गुरुद्वारों में दिखाने पर भी छाया कानूनी संकट

'सतलुज' के अभिनेता वरुण बडोला ने अनौपचारिक स्ट्रीम्स को नकारा

फिल्म 'सतलुज' में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता वरुण ने फिल्म हटाने के इस फैसले को 'दिनदहाड़े डकैती' करार दिया है।

उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि इस वजह से दर्शक फिल्म का महत्वपूर्ण संदेश नहीं देख पा रहे हैं। वरुण ने बताया कि फिल्म की पूरी टीम भी इस अचानक हुए फैसले से हैरान रह गई।

पायरेसी को लेकर जो चिंताएं हैं, उन्हें वे समझते हैं, लेकिन वरुण ने साफ कहा है कि वे अनौपचारिक स्ट्रीम्स का समर्थन नहीं करेंगे।

वे तो फिल्म की एक आधिकारिक रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच, एक कानूनी याचिका इन सार्वजनिक स्क्रीनिंग पर सवाल उठा रही है, जिससे इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है।