सोहेल खान-सीमा सजदेह के बाद, कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' में शामिल होंगी सुजैन खान?
क्या है खबर?
बनिजय एशिया द्वारा निर्मित, कुणाल खेमू का रियलिटी शो 'अलायंस' दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। हाल ही में, सोहेल खान इसका हिस्सा बने और उनके बाद उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह भी शो में प्रतियोगी बनकर आईं। ताजा अपडेट है कि एक और मशहूर हस्ती इस शो में नजर आ सकती है, जो कोई और नहीं सुजैन खान हैं। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति का समर्थन करने आएंगी, जो इसमें बतौर प्रतियोगी नजर आ रहे हैं।
शो
अर्सलान गोनी के लिए शो में शामिल होंगी सुजैन
मनी कंट्रोल के मुताबिक, सुजैन शो में प्रतियोगी बनकर नहीं आएंगी, बल्कि वह मेहमान बनकर शामिल होंगी और अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी का समर्थन करेंगी।
निर्माताओं की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस अपडेट ने फैंस को काफी उत्साहित कर दिया है।
अगर वाकई सुजैन 'अलायंस' में शामिल होंगी, तो ये पहला मौका होगा जब दोनों किसी रियलिटी शो में एक साथ देखे जाएंगे। इससे पहले ये जोड़ा सिर्फ पार्टी या किसी इवेंट में दिखा है।
रिश्ता
ऋतिक से तलाक के बाद अर्सलान को डेट कर रहीं सुजैन
सुजैन और बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन का साल 2014 में तलाक हो गया था।
अलग होने के कुछ साल बाद सुजैन ने अर्सलान (टीवी अभिनेता अली गोनी के भाई) के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगाई थी।
उधर ऋतिक भी अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।
हालांकि, सुजैन के साथ भी अभिनेता के दोस्ताना संबंध हैं। दोनों मिलकर अपने बेटों ऋदान और रेहान का पालन-पोषण कर रहे हैं।