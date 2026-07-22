'अलायंस' में नजर आएंगी सुजैन खान

सोहेल खान-सीमा सजदेह के बाद, कुणाल खेमू के शो 'अलायंस' में शामिल होंगी सुजैन खान?

लेखन ज्योति सिंह 02:23 pm Jul 22, 202602:23 pm

क्या है खबर?

बनिजय एशिया द्वारा निर्मित, कुणाल खेमू का रियलिटी शो 'अलायंस' दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। हाल ही में, सोहेल खान इसका हिस्सा बने और उनके बाद उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह भी शो में प्रतियोगी बनकर आईं। ताजा अपडेट है कि एक और मशहूर हस्ती इस शो में नजर आ सकती है, जो कोई और नहीं सुजैन खान हैं। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति का समर्थन करने आएंगी, जो इसमें बतौर प्रतियोगी नजर आ रहे हैं।