ऋतिक रोशन-सबा आजाद के लिए उमड़ा सुजैन खान का प्यार, लिखा ये पोस्ट

पोस्ट

सुजैन के पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

सुजैन ने एक मोंटाज वीडियो साझा किया है जिसमें ऋतिक और उनके दोनों बेटे, गर्लफ्रेंड सबा और अर्सलान गोनी नजर आ रहे हैं। इसके साथ में कैप्शन दिया, 'क्योंकि तुम हमेशा हम सबके लिए तारों से भरा आकाश रहोगे... जन्मदिन मुबारक हो राय... तुम्हें और सबू को अनंत प्यार और जीवन की शुभकामनाएं।' जैसे ही पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक यूजर ने लिखा, 'अजब प्रेम की गजब कहानी।' दूसरे ने लिखा, 'यहां अलग ही ड्रामा है।'