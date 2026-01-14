ऋतिक रोशन-सबा आजाद के लिए उमड़ा सुजैन खान का प्यार, लिखा ये पोस्ट

ऋतिक रोशन-सबा आजाद के लिए उमड़ा सुजैन खान का प्यार, लिखा ये पोस्ट
क्या है खबर?
अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने साल 2014 में एक-दूसरे से तलाक ले लिया था। इसके बावजूद दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम है। 10 जनवरी को अभिनेता ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया, जिस पर सुजैन ने एक खूबसूरत पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में सुजैन ने सिर्फ पूर्व पति ऋतिक ही नहीं, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के लिए भी प्यार भेजा है। हालांकि, सुजैन का पोस्ट देखने के बाद कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
पोस्ट
सुजैन के पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
सुजैन ने एक मोंटाज वीडियो साझा किया है जिसमें ऋतिक और उनके दोनों बेटे, गर्लफ्रेंड सबा और अर्सलान गोनी नजर आ रहे हैं। इसके साथ में कैप्शन दिया, 'क्योंकि तुम हमेशा हम सबके लिए तारों से भरा आकाश रहोगे... जन्मदिन मुबारक हो राय... तुम्हें और सबू को अनंत प्यार और जीवन की शुभकामनाएं।' जैसे ही पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक यूजर ने लिखा, 'अजब प्रेम की गजब कहानी।' दूसरे ने लिखा, 'यहां अलग ही ड्रामा है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सुजैन खान का पोस्ट
January 14, 2026