बॉलीवुड की वो फिल्म, जिसे सुशांत सिंह राजपूत ने था ठुकराया; बनी सबसे बड़ी सुपरहिट

सुशांत सिंह राजपूत अगर जिंदा होते तो 21 जून, 2026 को अपना 40वां जन्मदिन मनाते। जून, 2020 में अचानक उनके दुनिया से चले जाने का गम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसका सबसे बड़ा कारण अभिनेता का व्यक्तित्व और उनका शानदार अभिनय है। सुशांत ने फिल्म 'काई पो चे' से बॉलीवुड में कदम रखा और कम समय में जनता के पसंदीदा बन गए। हालांकि, कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को ठुकराया था।

किस्सा सुशांत ने इस फिल्म को ठुकराया सुशांत ने एक रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म को ठुकरा दिया था जिसने IMDb पर 6.4 की रेटिंग हासिल की है। साल 2013 में रिलीज इस फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे जिन्हें लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करीब 110 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था, जबकि दुनियाभर में कमाई करीब 200 करोड़ के पार हुई थी। इस सुपरहिट फिल्म का नाम 'गोलियों की रासलीला: राम-लीला' है।

पसंद सुशांत थे संजय लीला भंसाली की पहली पसंद संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित 'गोलियों की रासलीला: राम-लीला' बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी, जिसके लिए पहली पसंद सुशांत थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वो वक्त था जब सुशांत कई सारी परियोजनाओं में व्यस्त चल रहे थे। तारीखों और कमिटमेंट्स के चलते उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी थी। सुशांत के फिल्म छोड़ने के बाद, रणवीर सिंह इसमें नजर आए थे जिनके लिए फिल्म एक गेम चेंजर साबित हुई। उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आई थीं।

