सूर्या की 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार कमाई, जानें कितने कमाए

सूर्या की नई फिल्म 'सीन' दिवाली (6 नवंबर) के मौके पर रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने भारत में शानदार 5.56 करोड़ की कमाई की है।

इस फिल्म से नाज रिया नाजिम ने भी 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी की है, जिसे लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

शुरुआती रिव्यूज काफी अच्छे रहे हैं और यह फिल्म 2,293 शोज में चल रही है। इन सभी बातों को देखते हुए, 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है।