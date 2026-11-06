सूर्या की 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार कमाई, जानें कितने कमाए
मनोरंजन
सूर्या की नई फिल्म 'सीन' दिवाली (6 नवंबर) के मौके पर रिलीज हुई और पहले ही दिन इसने भारत में शानदार 5.56 करोड़ की कमाई की है।
इस फिल्म से नाज रिया नाजिम ने भी 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी की है, जिसे लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
शुरुआती रिव्यूज काफी अच्छे रहे हैं और यह फिल्म 2,293 शोज में चल रही है। इन सभी बातों को देखते हुए, 'सीन' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है।
नितेश की 'रामायण' ने भारत में कमाए इतने करोड़
इस त्योहार के मौसम में बॉक्स ऑफिस पर अकेली 'सीन' ही नहीं है। नितेश तिवारी की 'रामायण' इससे ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई थी और पहले ही दिन इसने भारत में जबरदस्त 64.85 करोड़ की कमाई की।
दुनिया भर में इसकी पहले दिन की कमाई 127.50 करोड़ रही। छुट्टियों के इस दौर में अब दोनों फिल्में दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला कर रही हैं।