'सूर्या 47' की शूटिंग हुई पूरी, 23 जुलाई को जन्मदिन पर फैंस के लिए डबल धमाका
जिस फिल्म 'सूर्या 47' का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए यह खबर साझा की।
उन्होंने लिखा, ''सूर्या 47' के लिए काम खत्म हुआ। 'द वन' के साथ सिनेमाघरों में मिलते हैं।' निर्देशक जीतू माधवन और सूर्या की यह पहली फिल्म है, इसलिए उनकी यह जोड़ी काफी दिलचस्प मानी जा रही है।
'सूर्या 47' का पोस्टर और टाइटल इस दिन होगा रिलीज
फिल्म में नाजरिया फाहद, सूर्या के साथ अहम भूमिका में दिखेंगी, वहीं नसलें भी एक खास किरदार में नजर आएंगे।
यह फिल्म एक्शन, कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा का जबरदस्त मिश्रण है, इसमें दर्शकों को हर तरह का मनोरंजन देखने को मिलेगा। फिल्म का आधिकारिक टाइटल और पहला पोस्टर 23 जुलाई को जारी होगा।
यह दिन इसलिए भी खास है, क्योंकि इसी दिन सूर्या अपना 51वां जन्मदिन मनाएंगे। साथ ही, सूर्या अपनी एक और फिल्म 'विश्वनाथन एंड सन्स' की भी तैयारी कर रहे हैं, जो 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है।
इस फिल्म का दूसरा गाना, जिसे सूर्या ने खुद गाया है, उनके जन्मदिन पर ही रिलीज होने की उम्मीद है। फैंस के लिए आने वाले दिन काफी व्यस्त और रोमांचक रहने वाले हैं।