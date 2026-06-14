सुरभि ज्योति और सुमित सूरी बने माता-पिता, घर आई नन्ही परी मनोरंजन Jun 14, 2026

अभिनेत्री सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी अब माता-पिता बन गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा पोस्टर शेयर करते हुए इस खुशखबरी का ऐलान किया। इस पोस्टर पर लिखा था, 'एक बेटी हुई है। 13 जून, 2026। प्यार, सुरभि और सुमित।'

बता दें कि इस साल की शुरुआत में सुरभि ज्योति ने बताया था कि वे एक स्वस्थ बेटी की उम्मीद कर रहे हैं और माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।