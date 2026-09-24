सूरज पंचोली को दिशा सालियान केस के बीच मिल रहीं जान से मारने की धमकियां

सूरज ने अपना नाम साफ करने के लिए विस्तृत जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इन आरोपों ने उनके करियर और निजी जिंदगी को काफी नुकसान पहुंचाया है।

सूरज साफ कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है, तो वे कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं।

हालांकि, वे अपनी बेगुनाही पर अब भी कायम हैं। उन्होंने मीडिया से भी अपील है कि बिना पूरी जानकारी के किसी नतीजे पर न पहुंचें और आगे से अधिक जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें।