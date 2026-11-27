'रामायण' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

'रामायण' के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दूसरा नजरिया है तो अपनी फिल्म बनाएं

लेखन नेहा शर्मा 12:20 pm Nov 27, 202612:20 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायण' की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और जिन्हें देखना था, वे देख चुके हैं, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। CJI ने स्पष्ट किया कि हर किसी का अपना नजरिया होना स्वाभाविक है और जिसे महाकाव्य पर अलग नजरिया रखना है, वो अपनी अलग फिल्म बना सकता है।