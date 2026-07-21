'स्पॉट मुरली' से OTT के 'सुपर सुब्बू' तक, मुरली शर्मा ने क्यों चुना ये डिजिटल डेब्यू?
मुरली शर्मा, जो हिंदी और साउथ की फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं, अब उन्होंने OTT की दुनिया में कदम रखा है। उनकी पहली वेब सीरीज 'सुपर सुब्बू' तेलुगू भाषा में आई है।
मुरली ने बताया कि उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि वे हर किरदार से दर्शकों पर अपनी एक खास छाप छोड़ें। उन्होंने कहा, 'हर किरदार को अपना सबसे अच्छा देना चाहिए।'
कैसे मिला मुरली को ब्रेक और क्यों चुना 'सुपर सुब्बू' को?
मुरली ने बताया कि 'मकबूल' और 'मैं हूं ना' जैसी फिल्मों से उन्हें सालों तक छोटे-छोटे किरदार निभाने के बाद आखिरकार असली पहचान मिली।
उन्होंने मजाक में कहा कि उनके दोस्त 'स्पॉट मुरली कॉन्टेस्ट' खेला करते थे, जिसमें वे फिल्म में उन्हें ढूंढते थे। 'सुपर सुब्बू' में वे कुकू नाम का एक अनोखा किरदार निभा रहे हैं, जिसे निभाने में उन्हें काफी मजा आया।
मुरली ने बताया कि उन्हें पहले भी कई OTT ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने यह शो इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी डिजिटल शुरुआत के लिए सबसे सही प्रोजेक्ट था।