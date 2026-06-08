'सुपर मारियो गैलेक्सी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, इतने अरब डॉलर कमाकर मचाया धमाल

मारियो फिल्मों की सीरीज की कुल कमाई हुई इतने अरब डॉलर

'सुपर मारियो गैलेक्सी' की इस शानदार कमाई के बाद, मारियो फिल्म सीरीज की कुल कमाई अब 2.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।

इसके साथ ही, यह सीरीज अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फ्रेंचाइजी में 'कुंग फू पांडा' और 'मैडागास्कर' के ठीक बीच अपनी जगह बना चुकी है।

यह अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम पर आधारित फिल्म भी बन गई है, जो दर्शक फिल्म की डीवीडी या ब्लू-रे का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह 16 जून को उपलब्ध होगी।

वहीं, अगली मारियो फिल्म 2028 या उसके बाद ही आने की उम्मीद है।